Під забороною. Пакети "маєчки" зникнуть з магазинів: названо дату

Розповсюджувати пакети "маєчки" в магазинах, закладах громадського харчування та надання послуг буде заборонено з 9 листопада 2022 року.

Яких пакетів стосується заборона:

надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше ніж 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);

тонкі пластикові пакети зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;

оксорозкладні пластикові пакети.

Навіщо забороняють пакети

Як пояснюють в Кабміні, заборона на пакети "маєчки" та встановлення мінімальних цін на інші пакети мають сприяти зменшенню попиту на пластикові пакети. Зменшення попиту на пакети має призвести до меншого рівня використання пластику, а також зменшення забруднення навколишнього середовища.

"Люди замислилися, а чи треба їм цей пластик. За результатами досліджень, з листопада минулого року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%. Люди купують альтернативи, використання яких внаслідок багаторазовості є значно вигіднішим", - пояснив в.о. глави Мінекології Руслан Стрілець.

Уряд також посилається на позитивний досвід введення подібних обмежень в інших країнах світу. Так, у Туреччині за перший рік заборони пластикових пакетів їх використання зменшилося на 75%, а введення податку на пластикові пакети в Ірландії зменшило попит на 90%.