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Під забороною. Пакети "маєчки" зникнуть з магазинів: названо дату

Автор: Дмитро Левицький

В Україні з березня цього року буде забороно поширення легких та надлегких пластикових пакетів, так званих "маєчок". А вже з січня 2023 року з магазинів мають зникнути надтонкі пластикові пакети, які використовуються для первинної упаковки продуктів.

Коли пакети "маєчки" зникнуть з магазинів - в матеріалі РБК-Україна.

Розповсюджувати пакети "маєчки" в магазинах, закладах громадського харчування та надання послуг буде заборонено з 9 листопада 2022 року.

Яких пакетів стосується заборона:

  • надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше ніж 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);
  • тонкі пластикові пакети зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
  • оксорозкладні пластикові пакети.

Навіщо забороняють пакети

Як пояснюють в Кабміні, заборона на пакети "маєчки" та встановлення мінімальних цін на інші пакети мають сприяти зменшенню попиту на пластикові пакети. Зменшення попиту на пакети має призвести до меншого рівня використання пластику, а також зменшення забруднення навколишнього середовища.

"Люди замислилися, а чи треба їм цей пластик. За результатами досліджень, з листопада минулого року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%. Люди купують альтернативи, використання яких внаслідок багаторазовості є значно вигіднішим", - пояснив в.о. глави Мінекології Руслан Стрілець.

Уряд також посилається на позитивний досвід введення подібних обмежень в інших країнах світу. Так, у Туреччині за перший рік заборони пластикових пакетів їх використання зменшилося на 75%, а введення податку на пластикові пакети в Ірландії зменшило попит на 90%.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні зросла ціна на пластикові пакети.

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