Заборонили усім сміятися: в КНДР оголосили 11-денну жалобу

Влада КНДР оголосила 11-денну жалобу через десяту річницю смерті колишнього лідера країни Кім Чен Іра. Усім громадянам заборонили демонструвати “ознаки щастя” й вживати спиртні напої.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Через 11-денне вшанування пам’яті колишнього лідера, усім громадянам КНДР заборонено "демонструвати ознаки щастя".
Зокрема, 17 грудня - в день смерті Кім Чен Іра, їм також заборонили ходити до продуктових магазинів.
У разі смерті когось із членів родини - не дозволяється голосно плакати, а ховати тіло можна лише після жалоби. Теж саме стосується й святкування Днів народження.