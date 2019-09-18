Росія не забороняла в'їзд українським морякам, - адвокат

Російська Федерація не забороняла в'їзд 24 українським морякам, які були звільнені у рамках масштабного обміну полоненими між Україною і Росією. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в даний час моряки перебувають у статусі обвинувачених у кримінальній справі.

"В даний час 24 українських українських моряки перебувають у статусі обвинувачених у кримінальній справі, що знаходиться у провадженні Слідчого управління ФСБ Росії. Ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію відносно 24 українських військових моряків не виносилося", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що адвокат Дмитро Дінз напередодні повідомив, що Росія заборонила в'їзд всім 35 звільненим українським політв'язням на 20 років. Також він зазначив, що таку заборону можна вважати довічним.

Раніше колишньому політв'язню і журналісту Роману Сущенко, якого звільнили під час масштабного обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією 7 вересня, заборонили в'їзд до Росії на 20 років. Про помилування і заборону в'їжджати в Росію Сущенко оголосили в СІЗО "Лефортово".

Відзначимо, 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панів і Артур Панів.