Заборона видачі віз до ЄС має стосуватися і громадян Білорусі, - Кулеба

Він нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.

Як повідомлялося, раніше Франція і Німеччина заявили, що ЄС повинен продовжувати видавати візи росіянам, не пов'язаним з владою.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу на зустрічі в Празі 31 серпня можуть домовитися про посилення видачі віз для жителів Росії.

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