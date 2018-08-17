Заборона сполучення з Росією розглянуть Кабмін та РНБО, - Омелян

Омелян зазначив, що уряду і РНБО тільки направили пропозиції

Пропозиції щодо обмеження транспортного сполучення мають схвалити Кабінет міністрів і Рада національної безпеки України. Про це на прес-конференції повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що українці на території Росії знаходяться під загрозою з боку російських правоохоронних органів. У зв'язку з цим і пропонується обмежити транспортне сполучення.

"Мінінфраструктури розроблено ряд пропозицій для прийняття Кабміном або РНБО. Я сподіваюся, що після їх розгляду та затвердження на державному рівні ми зможемо про них голосно заявити", - заявив Омелян.

Він також підкреслив, що не може розповісти, на які транспортні сполучення, крім залізничного, поширюються обмеження.

"Ми зараз направили пропозиції. Чекаємо на реакцію. Будемо всіляко відстоювати, що до Росії їздити нічого", - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заборона транспортного сполучення з Російською Федерацією може торкнутися автобусних перевезень.

Крім того, міністр інфраструктури висловив упевненість, що Україна не понесе збитку від припинення залізничного сполучення з Росією.