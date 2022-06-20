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Заборона російської музики в Україні: відповіді на головні питання

Фото: заборона російської музики в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада України нещодавно підтримала законопроєкт про заборону публічного транслювання російської музики в громадських місцях, а також медіа. Водночас заборона не торкнеться низки співаків країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

В ЦПД вирішили відповісти на найпопулярніші питання серед українців щодо заборони російської музики.

В Росії є нормальні співаки:

Законопроєкт не стосується співаків, які находяться в Переліку музичних виконавців, які засуджують війну проти України. Список наразі створюється та незабаром стане публічним.

Що щодо колишніх російських груп та старих кліпів:

"Закон стосується пісень та кліпів виконавців, які є громадянами РФ, або стали ними після 1991 року, та публічно підтримують війну в Україні. Виняток - колишні громадяни РФ, які живі або на момент смерті не підтримували війну в Україні”, - відзначили в ЦПД.

Що буде з концертами російських співаків:

Заборона стосується й гастролів російських артистів, однак винятком будуть виконавці, які потраплять до “білого” списку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада України підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа.

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