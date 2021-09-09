RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Заборона реклами і боротьба з підробками: Рада схвалила новий закон про ліки

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України в першому читанні схвалила законопроект № 5547 про ліки. Відповідне рішення підтримали 272 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Законопроект пропонує закріпити широкий перелік термінів з метою їх уніфікації в національному законодавстві та адаптації до законодавства Євросоюзу. Він регулює створення, фармацевтичну розробку, доклінічні дослідження, клінічні випробування та дослідження та інші етапи виробництва ліків. А також оптову і роздрібну торгівлю, контроль якості та фармацевтичний нагляд.

Крім того, регулюється реклама ліків - зокрема, препаратів зі списку заборонених для реклами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також тих, вартість яких підлягає реімбурсації. Також забороняється рекламувати допінгові речовини та методи їх використання в спорті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді пропонують ввести штрафи за порушення цієї заборони на продаж ліків дітям до 14 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада