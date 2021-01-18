Заборона вживаних вагонів спричинить на ринку дефіцит, який буде важко усунути, - промисловці

Ініціатива Міністерства економіки та міністерства інфраструктури скоротити термін експлуатації вантажних вагонів спричинить на ринку дефіцит особливого рухомого складу, що призведе до зривів поставок продукції. Тому необхідно ще раз проаналізувати вимоги, які висувають міністерства.

Про це йдеться у відкритому листі главі Мінінфраструктури Владиславу Криклію від асоціації "Укрметалургпром".

"Граничні строки спеціалізованих вантажних вагонів значно обмежуються. Це призведе до суттєвого скорочення їх кількості у період до 2028 р. - в тому числі буде виведено з експлуатації 1620 одиниць обкотишовозів (34% доступного парку). А цей спеціалізований рухомий склад є гостродефіцитним. Важко поповнити баланс вагонів, що вибувають, через тривалий термін окупності та обмежений сегмент ринку, де такі вагони можуть бути використані", - пояснюють промисловці.

Через те, що дефіцит вагонів може призвести до зривів відгрузки продукції, в Асоціації просять Мінекономіки провести додаткове опрацювання граничних строків для спеціалізованих вантажних вагонів разом з АТ "Укрзалізниця".

Ще одну загрозу несе вимога обов’язково здійснювати продовження строку служби вантажних вагонів кожні три роки, і тільки шляхом проведення капітального ремонту.

"Це несе в собі значні ризики тривалого узгодження технічних умов (далі ТУ), необхідних для проведення таких ремонтів (зазвичай ТУ для напіввагонів виконують на 10-11 років). В кінцевому підсумку це призведе до неможливості експлуатації значної кількості рухомого складу, який буде знаходитись в межах дозволених граничних строків. Тому доцільніше було б здійснювати продовження терміну служби усіх типів вагонів після капітального ремонту (КР) або капітального ремонту з продовженням строку (КРП) терміном до 5 років", - вказують в асоціації.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проект наказу, яким Мінінфраструктури збиралося значно скоротити термін експлуатації вантажних вагонів, що призвело б до дефіциту майже всіх видів вантажних вагонів.

Своєю чергою "Укрзалізниця" запропонувала Мінінфраструктури компроміс: обмежити 33 роками лише термін служби піввагонів, а термін використання зерновозів подовжити до 45 років.

Проте мінекономіки та його глава Ігор Петрашко на початку грудня скликали закрите засідання, на якому збиралися в ручному режимі, без представників промисловості й бізнесу, заблокувати рішення Державної регуляторної служби. В результаті з’явився альтернативний проект наказу, в якому вимоги бізнесу та УЗ були враховані лише частково.