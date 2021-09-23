Заборону на нічний продаж алкоголю в Києві оскаржили в суді

В Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов про скасування заборони на нічний продаж алкоголю в столиці. Вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОАСК.
Зазначається, що позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України. "Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці", - йдеться у повідомленні.
На думку державного регулятора, рішення про заборону нічного продажу алкоголю в Києві приймалося з порушенням норм чинного законодавства і є недієвим механізмом регулювання господарських і суспільних відносин.
Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Києві набуло чинності рішення міської ради Про заборону продажу алкоголю у столичних магазинах з 23:00 до 10:00.
Раніше Київрада вже приймала рішення про заборону продажі алкоголю вночі, але їх скасовували через суд.