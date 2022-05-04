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Заборона ЄС на нафту з Росії набуде чинності через шість місяців, - Reuters

Фото: заборона ЄС на нафту з Росії набуде чинності через шість місяців (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія запропонувала припинити постачання російської сирої нафти в країни блоку протягом шести місяців. При цьому нафтопродукти можуть перестати постачати в ЄС до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

План, якщо він буде узгоджений урядами країн ЄС, стане переломним моментом для найбільшого в світі торгового блоку, який як і раніше залежить від російських енергоносіїв і повинен знайти альтернативні поставки.

Нагадаємо, що Австрія заявила про готовність до ембарго на нафту з РФ.

Євросоюз готовий ввести новий пакет санкцій проти РФ до 9 травня.

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