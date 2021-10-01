Заборона на експорт металобрухту принесе в бюджет мільярди, - "Укрметалургпром"

Експорт металобрухту з України зростає буквально щодня, і завдає шкоди як української металургії, так і державному бюджету України. Тому важливо якомога швидше прийняти рішення про заборону експорту.

"Всі посадовці знають, що кожна тонна брухту, що експортується, а не переробляється всередині України, - це прямі збитки для бюджету. Йдеться про сотні мільйонів і мільярди вже гривень! Тому будь-який день зволікання небезпечний. Підприємства працюють практично без запасів. Більш того: через недобросовісну конкуренцію з боку придністровських і турецьких покупців виросли ціни. Підприємства вимушено зіткнулися з тим, що їх собівартість збільшилася, і відповідно ми вже втратили конкурентоспроможність. Частина сталі, яка була проведена з металобрухту українського, вже з важкістю котирується на світових ринках", - пояснив експерт.

Він нагадав, що на сайті Міністерства економіки вже опублікований проект постанови про заборону експорту металобрухту, і висловив надію, що цей важливий документ буде прийнятий вже найближчим часом.

"Наскільки я знаю, проект цієї постанови вже розісланий в міністерства і відомства. Я дуже сподіваюся, і звертаюся на всіх майданчиках можливих до посадовців, які залучені в процес, щоб вони не тягнули з рішенням і підтримали це рішення Кабміну. ​​Це швидке, правильне, економічно обгрунтоване рішення, які відразу, миттєво принесе користь і бюджету, і валютній виручці країни, і збереженню робочих місць", - підкреслив Каленков.