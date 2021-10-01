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Заборона на експорт металобрухту принесе в бюджет мільярди, - "Укрметалургпром"

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:07
Заборона на експорт металобрухту принесе в бюджет мільярди, - "Укрметалургпром" Фото: заборона на експорт металобрухту принесе в бюджет мільярди (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

Експорт металобрухту з України зростає буквально щодня, і завдає шкоди як української металургії, так і державному бюджету України. Тому важливо якомога швидше прийняти рішення про заборону експорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

"Всі посадовці знають, що кожна тонна брухту, що експортується, а не переробляється всередині України, - це прямі збитки для бюджету. Йдеться про сотні мільйонів і мільярди вже гривень! Тому будь-який день зволікання небезпечний. Підприємства працюють практично без запасів. Більш того: через недобросовісну конкуренцію з боку придністровських і турецьких покупців виросли ціни. Підприємства вимушено зіткнулися з тим, що їх собівартість збільшилася, і відповідно ми вже втратили конкурентоспроможність. Частина сталі, яка була проведена з металобрухту українського, вже з важкістю котирується на світових ринках", - пояснив експерт.

Він нагадав, що на сайті Міністерства економіки вже опублікований проект постанови про заборону експорту металобрухту, і висловив надію, що цей важливий документ буде прийнятий вже найближчим часом.

"Наскільки я знаю, проект цієї постанови вже розісланий в міністерства і відомства. Я дуже сподіваюся, і звертаюся на всіх майданчиках можливих до посадовців, які залучені в процес, щоб вони не тягнули з рішенням і підтримали це рішення Кабміну. ​​Це швидке, правильне, економічно обгрунтоване рішення, які відразу, миттєво принесе користь і бюджету, і валютній виручці країни, і збереженню робочих місць", - підкреслив Каленков.

Раніше народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що Україна повинна заборонити експорт металобрухту, якщо не хоче втратити металургійну галузь остаточно, тому що підприємства вже почали зупинятися через брак сировини.

У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять доходи від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках вони залишили не менше 8 млн доларів. Всього за рік сума може досягти 100 млн доларів.

Як повідомлялось, раніше ОП "Укрметалургпром" звернулося з відкритим листом до президента Володимира Зеленського із закликом доручити Кабінету міністрів і Міністерству економіки якомога швидше ввести тимчасову заборону експорту металобрухту з України до 31 грудня 2023 року, оскільки ця сировина є стратегічним ресурсом для української промисловості.

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