Заборона на експорт металобрухту дасть Україні 85 млрд грн податків, - експерт

Він нагадав, що різке зростання цін на лом на світових ринках привів до його масового експорту з України. В результаті вітчизняні металургійні підприємства, для яких лом є ключовим сировиною, вже відчувають його дефіцит і цей дефіцит продовжує зростати.

"Дефіцит (брухту, - ред.) збільшується в силу того, що збільшуються обсяги експорту. Туреччина продовжує підвищувати ціни і масово скуповувати металобрухт, звідки це тільки можливо, в тому числі і з України. Ще одна особливість полягає в тому, що один з постачальників, Ліван, недавно ввів заборону на експорт металобрухту. Тому на міжнародних ринках виникає дефіцит, металобрухт дорожчає, доступного стає все менше", - пояснив Гужва.

За його словами, українські меткомбінати не можуть закуповувати брухт за цінами, за якими його купує, наприклад, Туреччина - оскільки, на відміну від турецьких, українські металурги не отримують підтримки від держави. Тому вони закликають уряд ввести заборону на експорт брухту, щоб зберегти вітчизняну металургію.

Крім того, Гужва підкреслив: держава отримає в десятки разів більше надходжень до бюджету, якщо металобрухт буде не експортований, а перероблений вітчизняними метпідприємствами.

"Якщо до кінця року ми нічого не зробимо, то, за оцінками нашого центру аналітичного, експорт брухту може зрости до рекордних 1,5 млн тонн. Що це означає? Це означає, що держава отримає близько 2,5-3 млрд грн податків в вигляді експортного мита за лом. І все! А якби ми переробили ці 1,5 млн тонн металобрухту, то ми могли б виробити близько 10 тис. тонн сталі. І отримали б близько 85 млрд грн податків", - підкреслив Гужва.