Заборона айкосів у кафе та закриття всіх курилок: які обмеження чекають курців у липні

Норми чергового закону проти курців в Україні набирають чинності з 11 липня. Серед них заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях та закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.
Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Відзначимо, зараз діє норма щодо можливості облаштування місць для куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.
За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:
Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.
Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.
Нагадаємо, за даними Держстату, кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становила 5,56 млн осіб.
Відзначимо, за даними опитування КМІС, у травні 2022 року у порівнянні з 2020 роком відсоток щоденних курців в Україні збільшився серед чоловіків з 38,0% до 44,4%, серед жінок з 10,8% до 14,9%, а серед усіх опитаних з 23,1% до 28,3%.
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