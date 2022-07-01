Заборона айкосів у кафе та закриття всіх курилок: які обмеження чекають курців у липні

Оновлений перелік місць, де куріння заборонене

Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

1) у ліфтах і таксофонах;

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;

4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

10) у приміщеннях гуртожитків;

11) на дитячих майданчиках;

12) у місцях загального користування житлових будинків;

13) у підземних переходах;

14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

15) на вокзалах та станціях;

16) на зупинках громадського транспорту.

Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Відзначимо, зараз діє норма щодо можливості облаштування місць для куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Штрафи за куріння

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.

За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:

для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) - у розмірі 1000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 10000 грн.

- для закладів ресторанного господарства - 3000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 15000 грн.

Де можна безпечно курити

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.