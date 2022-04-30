Заборонено Женевською конвенцією. РФ хотіла обміняти наших цивільних на військовополонених

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що під час обмінів полоненими з Україною російська сторона намагалася обміняти українське цивільне населення на російських військовополонених, що прямо заборонено Женевською конвенцією про поводження з полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"За нашою інформацією, там знаходиться більше тисячі заручників - у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові", — сказала вона.

Верещук також зазначає, що РФ під час обмінів відмовляється повертати цивільних жінок. Київ навіть має намір відмовлятися від обмінів, якщо в списку немає жінок, інакше їх просто не врятувати.

За словами віце-прем'єра, звільнені з російського полону цивільні часто піддавалися тортурам і тортурам в Росії, доходило навіть до ампутації кінцівок, у деяких виявляли зараження крові.