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Заборонено Женевською конвенцією. РФ хотіла обміняти наших цивільних на військовополонених

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Київ, Субота 30 квітня 2022 07:42
Заборонено Женевською конвенцією. РФ хотіла обміняти наших цивільних на військовополонених Ірина Верещук (Фото: minre.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що під час обмінів полоненими з Україною російська сторона намагалася обміняти українське цивільне населення на російських військовополонених, що прямо заборонено Женевською конвенцією про поводження з полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"За нашою інформацією, там знаходиться більше тисячі заручників - у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові", — сказала вона.

Верещук також зазначає, що РФ під час обмінів відмовляється повертати цивільних жінок. Київ навіть має намір відмовлятися від обмінів, якщо в списку немає жінок, інакше їх просто не врятувати.

За словами віце-прем'єра, звільнені з російського полону цивільні часто піддавалися тортурам і тортурам в Росії, доходило навіть до ампутації кінцівок, у деяких виявляли зараження крові.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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