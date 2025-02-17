Завещание или договор дарения: что лучше для передачи имущества и можно ли отменить решение

В чем разница между завещанием и договором дарения

"Договор дарения и завещание остаются наиболее часто используемыми инструментами во взаимоотношениях близких родственников. При этом, как показывает практика, достаточно часто люди, идя к нотариусу, не до конца понимают суть и последствия этих сделок", - говорит Даниленко.

Она советует проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на этих вопросах, прежде чем оформлять что-то документально. Так человек будет понимать последствия своих действий в отношении имущества и определит, какую именно сделку заключить, чтобы потом не жалеть.

По словам Даниленко, принципиальной разницей между договором дарения и завещанием является момент приобретения права собственности.

"В случае оформления завещания (односторонней сделки, заключаемой только завещателем) наследник приобретает право собственности, после того, как пройдет нотариальную процедуру оформления наследства и получит соответствующее свидетельство о праве на наследство по завещанию", - говорит юрист.

В случае дарения (двусторонняя сделка, между дарителем и одаряемым), одаряемым приобретается полноценное право на недвижимость еще при жизни дарителя.

"То есть, владельцу имущества следует взвесить все "за" и "против", особенно если эта сделка по единственному жилью. Ведь заключив договор дарения, даритель автоматически передает свои права в отношении имущества одаряемому, и уже последний имеет право распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе осуществить отчуждение. Если эта ситуация не желательна, лучше завещать жилье, что позволит распоряжаться им до смерти", - отмечает эксперт.

Какие расходы при оформлении сделок у нотариуса

Важным аспектом при оформлении договора и завещания является учет обязательных расходов. При нотариальном оформлении как договора дарения, так и завещания необходимо оплатить государственную пошлину и услуги нотариуса.

"Принятие в дар и наследование недвижимого имущества от членов семьи первой и второй степени родства (родители, супруги, дети, родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки), облагается налогом по нулевой ставке, военный сбор не уплачивается. Таким же образом облагается стоимость подарка и для инвалидов I группы, лиц, имеющих статус детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, а также детей-инвалидов", - объясняет Даниленко.

Подарки и унаследованное имущество от всех других родственников (облагаются налогом по ставке 5% от стоимости такого подарка (наследственного имущества) и 5% военного сбора.

Что касается нерезидентов, то одаренные должны уплатить 18% от стоимости подарка и военный сбор в размере 5%.

"При составлении завещания необходимо уплатить государственную пошлину за нотариальное удостоверение завещания в размере 0,05 необлагаемого минимума доходов граждан, а за выдачу свидетельства о праве на наследство наследнику придется заплатить 2 необлагаемых минимума доходов граждан", - говорит юрист.

Кроме того, как при удостоверении договора дарения, так и при удостоверении завещания необходимо оплатить услуги нотариуса. Цена на такие услуги у каждого специалиста разная. Оформить завещание можно как у государственного, так и частного нотариуса.

"Цена на услуги государственного нотариуса может быть немного ниже, но нужно быть готовым к большим очередям и тому, что придется долго ждать оформления сделки. Чтобы оформить все быстро и удобно, есть смысл обратиться к частному нотариусу", - говорит Даниленко.

При оформлении сделки на имущество нужно будет уплатить налог (фото иллюстративное: Freepik)

Можно ли отменить действие завещания и договор дарения

Существенная разница между данными сделками наблюдается при условиях прекращения договора дарения и завещания.

"Гражданский кодекс Украины предусматривает, что завещатель имеет право в любое время отменить завещание и составить новое. Каждое новое завещание отменяет предыдущее и не восстанавливает завещание, которое завещатель составил перед ним", - отмечает юрист.

Если новое завещание, составленное завещателем, было признано недействительным, действие предыдущего завещания не восстанавливается, кроме случаев, когда новое завещание было составлено недееспособным лицом или лицом, которое в момент его совершения не осознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими.

"Завещатель имеет право в любое время внести в завещание изменения. Отмена завещания, внесение в него изменений производятся завещателем лично", - говорит Даниленко.

Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения недвижимых вещей или другого особо ценного имущества, если:

одаряемый умышленно совершил преступление против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей;

если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя имеют право требовать расторжения договора дарения;

одаряемый создает угрозу безвозвратной потери подарка, имеющего для дарителя большую неимущественную ценность;

вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, представляющей культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена.

В случае расторжения договора дарения одаряемый обязан вернуть дар.

"Еще одна важная особенность договора дарения - это срок исковой давности. По договору дарения этот срок устанавливается продолжительностью в 1 год в отличие от общей трехлетней исковой давности. В течение этого года любое лицо, не только даритель и одаряемый, может обратиться в суд в случае, если его интересы нарушены заключением договора дарения", - говорит Даниленко.

Стоит принять во внимание, что после того, как договор подписывается сторонами и регистрируется, имущество моментально переходит в распоряжение одаряемого, который сразу же может распорядиться им по своему усмотрению.

"Выбирая между дарственной или завещанием, следует помнить, что в отличие от дарственной, завещание можно изменить или отменить в любой момент, и это решение зависит только от наследодателя", - отмечает юрист.

Даниленко отмечает, что определяя необходимость заключения договора дарения, следует учитывать конкретные обстоятельства и полагаться не только на норму закона, но и на морально-деловые качества одаряемого и осознать степень риска, ведь не при всех обстоятельствах можно вернуть подарок.