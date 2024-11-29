Залог качественного восстановления. Громады начинают отменять некоторые налоги для бизнеса

Уменьшение уровня бюрократизированности, налоговой нагрузки и регуляторного влияния на бизнес, которое остается работать в той или иной территориальной громаде, окажет чрезвычайно положительное влияние на качество восстановления.

Она отметила, что для повышения качества государственных услуг, которые на местах получают жители громад, очень много было сделано в рамках реформы децентрализации, которую можно считать одной из самых успешных в Украине. Но в дальнейшем на их качество будут напрямую влиять принципы, по которым будет восстанавливаться та или иная громада.

По словам Шуляк, среди главных 14 принципов, по которым должно происходить восстановление общества, его жители считают именно человекоцентричность, которая способствует привлечению граждан к планированию и реализации проектов с учетом их потребностей и желаний. Впрочем, еще одним принципом должна быть бизнес-центричность, поскольку состоятельность того или иного территориального общества невозможна без бизнеса, работающего на его территории.

"В ходе последних публичных консультаций, посвященных доработке законопроекта об основных принципах восстановления, бизнес, также присутствовавший, пожелал, чтобы главным принципом восстановления было устранение бюрократизированности. Они просят - дайте нам работать. Чем меньше будет чиновников, вмешательство со стороны государства, регуляторного среды, тем проще и эффективнее мы сможем работать, а значит и платить налоги. игнорировать", - подчеркнула Шуляк.

Она убеждена, что, учитывая это, бизнес необходимо привлекать ко всем планировочным активностям, которыми будет руководствоваться восстановление. В частности, и на уровне программ комплексного восстановления (ПКВ), которые сейчас разрабатывают около 200 громад, а некоторые уже даже начали реализовывать.

"Планирование – основа качественного восстановления. Впрочем, должен с грустью констатировать, что сейчас у нас создано много разного рода стратегических и планировочных документов, которые иногда даже не перекликаются. Если это не поправить, стратегия и план рискуют так и остаться на бумаге. Поэтому нам следует пересмотреть архитектуру планировочных документов. От некоторых, возможно, придется отказаться", - отметила Шуляк.

По ее словам, именно ПКВ – залог качественного восстановления, поскольку мы уже видим, как их успешно реализуют некоторые громады. Речь идет, в частности, о Киевщине и некоторых громадах на Харьковщине.

Кейс Харьковщины в плане восстановления и, в частности, привлечения бизнеса в эти процессы, может быть показательным для всей страны. Речь идет о решениях органов местного самоуправления по поддержке локального бизнеса. Как сообщила Шуляк, Харьков стал одним из первых городов Украины, где ОМС отменили для бизнеса, который остается работать на ее территории, уплату налога на землю и налога на недвижимость.

"Харьков – уникальный город. Круглосуточно живущий под обстрелами город. Но этот город понимает, насколько важно для него содержание местного бизнеса. Именно поэтому местные власти приняли правильное решение – отменить для бизнеса некоторые налоги. Да, это означает уменьшение поступлений в местные бюджеты, но на перспективу это однозначный плюс, ведь этим шагом ты даешь бизнесу возможность выжить. Поскольку без бизнеса, работающего на территории громады, она не сможет быть в состоянии", - подытожила парламентарий.