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Із Запоріжжя сьогодні відкрили "зелений" коридор для виїзду на захоплені території

Фото: на окуповані території Запорізької області відкрили зелений коридор (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Із Запоріжжя сьогодні, 11 червня, відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповані території області. Виїхати можна лише на власному автотранспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Запорізької ОВА в Telegram.

"Сьогодні, 11 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі вже сформована колона з автомобілів. Наразі бажаючі чекають дозволу для виїзду.

Зазначається, що роботу коридору можуть обмежити у разу обстрілів.

"Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у Запорізькій області ввели затяжну комендантську годину в окупованих районах.

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