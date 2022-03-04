На Запорізьку АЕС пропустили пожежників. На станції відключили 3-й енергоблок

На Запорізькій атомній електростанції, де спалахнула пожежа через обстріли військами РФ, вже відключили третій енергоблок від єдиної енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби ДСНС.
Рятувальники повідомляють, що загоряння сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі.
На атомній станції в Енергодарі після відключення 3-го енергоблока від єдиної енергосистеми тепер працює тільки 4 блоки.
"Протипожежний стан на АЕС в нормі. За територією АЕС в учбово-тренувальному корпусі виникло загорання. Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Трохи пізніше з'явилася інформація від голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Сратуха, що пожежникам все-таки вже вдалося потрапити на АЕС для ліквідації пожежі.
Раніше через обстріл російськими військами Запорізької АЕС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.
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