На Запорізьку АЕС пропустили пожежників. На станції відключили 3-й енергоблок

Рятувальники повідомляють, що загоряння сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі.

На атомній станції в Енергодарі після відключення 3-го енергоблока від єдиної енергосистеми тепер працює тільки 4 блоки.

"Протипожежний стан на АЕС в нормі. За територією АЕС в учбово-тренувальному корпусі виникло загорання. Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Трохи пізніше з'явилася інформація від голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Сратуха, що пожежникам все-таки вже вдалося потрапити на АЕС для ліквідації пожежі.