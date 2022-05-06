У Запорізькій ОВА розповіли, як окупанти проводять фільтрацію

"На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію", - йдеться в публікації.

Рашисти також розкрадають продукцію аграрних підприємств, при цьому імітуючи "гуманітарну діяльність" - влаштовують показові роздачі продуктових наборів і медикаментів місцевим жителям.

В ОВА розповіли, що в Чернігівці загарбники змушують громадян до 8 травня надати їм дані про свої земельні ділянки (скільки землі має власник, скільки - в оренді), тоді їм обіцяють видати "ліцензію" на обробку паїв, а в іншому випадку комендант відбере всю не зазначену в паперах окупантів землю.

"У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову "податкову систему" для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.", - повідомляють в Запорізькій ОВА.