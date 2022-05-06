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У Запорізькій ОВА розповіли, як окупанти проводять фільтрацію

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово захоплених військами РФ територіях Запорізької області окупанти проводять фільтрацію щодо місцевих жителів, і не випускають на вільні частини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

"На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію", - йдеться в публікації.

Рашисти також розкрадають продукцію аграрних підприємств, при цьому імітуючи "гуманітарну діяльність" - влаштовують показові роздачі продуктових наборів і медикаментів місцевим жителям.

В ОВА розповіли, що в Чернігівці загарбники змушують громадян до 8 травня надати їм дані про свої земельні ділянки (скільки землі має власник, скільки - в оренді), тоді їм обіцяють видати "ліцензію" на обробку паїв, а в іншому випадку комендант відбере всю не зазначену в паперах окупантів землю.

"У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову "податкову систему" для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.", - повідомляють в Запорізькій ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Енергодарі вилучають авто у населення для власних потреб.

Нагадаємо також, що омбудсмен Людмила Денісова попередила про підготовку рашистами провокацій у Запорізькій області, де окупанти масово переодягаються у форму ЗСУ.

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Запорожская областьОкуповані територіїВійна Росії проти України