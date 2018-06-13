У Запорізькій області затримали чоловіка за кібератаки на підприємства

Внаслідок дій підозрюваного приватні підприємства втрачали клієнтів

У Запорізькій області кіберполіція викрила чоловіка, який протягом останніх двох місяців несанкціоновано втручався в роботу комп’ютерних систем охорони приватних підприємств Запоріжжя та Маріуполя. Про це повідомив департамент кіберполіції Національної поліції України.

Працівники Придніпровського управління кіберполіції встановили, що зловмисник - 29-річний мешканець Маріуполя.

"За допомогою шкідливого програмного забезпечення зловмисник здійснював цілеспрямований несанкціонований вплив (DDOS-атаку) на маршрутизатори підприємства. Шляхом навантаження на роутер він блокував доступ обладнання підприємства до інтернету, унеможливлював моніторинг та не дозволяв керувати віддаленим обладнанням близько трьох тисяч абонентів підприємств, розташованих у Запорізькій та Донецький областях", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що внаслідок таких дій приватні підприємства втрачали клієнтів, оскільки своєчасно не могли реагувати на надісланий сигнал про допомогу.

Працівники кіберполіції Запорізької та Донецької областей спільно зі слідчими поліції Запорізької області встановили, що атаки здійснювалися з квартири у місті Маріуполі, де й було проведено обшук, за результатами якого вилучено кілька ноутбуків, флеш-носії інформації та мобільний телефон.

"Під час попереднього огляду техніки поліцейські виявили на комп’ютерах зловмисника шкідливе програмне забезпечення. Крім того, в журналі логувань вказаного програмного забезпечення було виявлено IP-адреси підприємств, на які зловмисник здійснював несанкціоноване втручання", - повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України, встановлюються збитки постраждалих підприємств.

Нагадаємо, Департамент кіберполіції Національної поліції України викрив чоловіка, який примушував дітей створювати порнографічні зображення у соцмережах.