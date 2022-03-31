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У Запорізькій області ЗСУ звільнили від окупантів п'ять населених пунктів

Фото: ЗСУ повернули контроль над 5 селами у Запорізькій області (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові змогли піти у контрнаступ у Запорізькій області. ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що бійці-десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю просунулися та відкинули ворога. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

"Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України - це надважливо. Бо головна якість кожного десантника - здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ повернули контроль над трьома населеними пунктами у Херсонській області.

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