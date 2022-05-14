У Запорізькій області через ворожі обстріли знеструмлені 72 населені пункти
У Запорізькій області через активні бойові дії зафіксовані проблеми з електропостачанням. Станом на ранок 14 травня знеструмлені 72 населені пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Зазначається, що через пошкодження ліній без світла знаходиться 21 219 абонентів. Вчора фахівці відновили електропостачання у селах Новопокровка та Чистопілля Пологівського району (290 абонентів).
Крім того, через ворожі обстріли та захоплення окупантами територій Запорізької області газопостачання відсутнє у 88 населених пунктах (69 975 абонентів). Через пошкодження магістрального газопроводу у Донецькій області виникли проблеми з газом у Бердянському та Мелітопольському районах.
Наразі відновлення комунальних комунікацій тривають, проте роботи ускладнюються активними бойовими діями.
Варто зазначити, що окупанти постійно атакують Запорізьку область, намагаючись захопити більше населених пунктів.
Зокрема, 11 травня ворожі сили цілий день обстрілювали житлові райони та інфраструктуру Комишуваської територіальної громади. Руйнувань зазнали 60 будинків.
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