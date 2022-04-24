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У Запорізькій області ворог планує провокації з метою звинувачення українських військових

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Неділя 24 квітня 2022 08:08
У Запорізькій області ворог планує провокації з метою звинувачення українських військових Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти планують у Запорізькій області проводити провокації з метою звинувачення українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

Жителі Бердянська повідомляють, що на їх телеграм-канали починають надходити повідомлення з російських номерів з текстом про те, що ЗСУ нібито готують обстріли і бомбардування мирних населених пунктів району.

"Таким чином, можна говорити про те, що росіяни планують провокації з метою звинуватити українських воїнів. Ще раз підкреслимо: наша армія ніколи не атакувала і не буде атакувати, якщо є хоча б найменша загроза життю або здоров'ю мирного населення", - повідомляє Запорізька ОВА.

Також окупанти поширюють фейк про те, що США нібито організовують провокації на хімічних об'єктах в Україні. Серед потенційних цілей - Запорізька АЕС.

"Тому не виключено, що росіяни самі можуть завдати шкоди ядерному об'єкту", - додали в ОВА.

У Бердянську окупанти крім огляду автомобілів, тепер почали зупиняти і пішоходів: перевіряють документи і переписують паспортні дані, оглядають речі, обстежують тіла українців на наявність татуювань.

Нагадаємо, Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі і звинувачує Україну.

Ми також писали про те, що в РНБО викрили фейк Росії про застосування зброї масового ураження в Україні.

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