У Запорізькій області зіткнулися автомобілі, є жертви

У Запорізькій області вранці 2 лютого сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 5-ї години ранку автомобіль Nissan, перетинаючи на червоний сигнал світлофору перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі, зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Зазначається, що в результаті аварії загинув водій одного з автомобілів. Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Наразі вирішується питання щодо затримання водія Nissan. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області вночі 2 лютого автомобіль Chery Amulet зіткнувся з електроопорою. В результаті аварії постраждали водій та четверо пасажирів автомобіля. Постраждалих було госпіталізовано.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на перехресті проспекту Валерія Лобановського та вулиці Деміївської сталося зіткнення патрульного автомобіля Toyota Prius та легкового автомобіля Renault Kangoo. В результаті ДТП ніхто не постраждав.