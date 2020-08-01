У Запорізькій області вантажівка зіткнулася з легковиком, 4 загиблих

У суботу вранці, 1 серпня, в Запорізькій області на трасі Василівка-Бердянськ сталося зіткнення легкового авто і фури. У результаті 4 людини загинули та одна отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля BМW, рухаючись зі сторони міста Василівка в бік Бердянська, під час обгону виїхав на зустрічну дорогу і зіткнувся з вантажівкою MАN.

"У результаті аварії водій іномарки та троє його пасажирів: жінки 1997 і 2001 років народження та чоловік 1995 року народження загинули на місці. Водій вантажівки госпіталізований в лікарню з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП організували об'їзд транспорту через сусідні населені пункти. Слідчі проводять огляд.

Силовики відкрили справу за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули 8 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 15 пасажирів; водій транспортного засобу, що зник з місця ДТП.