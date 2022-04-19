У Запорізькій області тривають бої та суттєво загострилась ситуація, - голова ОВА

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що бої в області активізувались суттєво та загострилась ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву голови в телемарафоні.

"На цей час бої активізувалися суттєво. Пологівський район, там загострилася ситуація. Боєзіткнення активізувалися. Хлопці тримають лінію оборони, але йде масований наступ противника" - сказав Старух.

За його словами, у Пологівському районі суттєво загострилась ситуація.

Раніше ми повідомляли, що окупанти з "Градів" атакували місто і село в Запорізькій області.

Також ми писали, що у Запорізькій області жителів просять оперативно повідомляти про викрадення людей росіянами.

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