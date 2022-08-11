У Запорізькій області планують запровадити комендатуру

"Я знаю, що у Запорізькій області багато людей які повертаються, їдуть знову під час обстрілів на територію більш безпечну і це вже набрало неправильних форм, коли люди ледь не влаштовують туристичні поїздки туди-сюди на лінії розмежування. Так не буде. Ніяких комерційних рейсів там не буде. Ми чудово розуміємо, що бардак це лише те, що грає на руку ворогу. Ми наведемо порядок і робимо це щодня", - заявив Верещук.

Як відзначила віцепрем'єр-міністр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Кабмін вже приймав до 24 лютого відповідну постановку, яка передбачала ведення коменданта та комендатури на таких вузлових точках.

"Ми зараз звернулися до Залужного письмовим листом виконати таку постанову і призначити коменданта, бо усю повноту влади під час ведення бойових дій і на період воєнного стану мають військові", - додала Верещук.

Верещук висловила сподівання щодо підписання відповідного наказу про введення комендатури для уникнення подальших конфліктів.