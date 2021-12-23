У Запорізькій області перекинувся автобус з 20 підлітками-спортменами

Інцидент стався на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" поблизу села Скельки Василівського району.

У транспортному засобі на момент аварії перебували 20 неповнолітніх 2011-2012 року народження, троє батьків і тренер. За медичною допомогою до лікарні звернувся тренер, у нього травма голови.

З місця аварії всі учасники поїхали попутним транспортом, залишивши лише водія автобуса.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Всі обставини аварії встановлюються.