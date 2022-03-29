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У Запорізькій області окупанти затримали журналістку. Її вивезли в Донецьк

Фото: у Запорізькій області окупанти затримали журналістку (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У селі Розівка Запорізької області російські окупанти затримали журналістку Ірину Дубченко. Її вивезли в Донецьк для проведення "слідчих дій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Якова Носкова в Facebook.

“На Запоріжжі окупанти заарештували журналістку Ірину Дубченко. Окупанти взяли її в рідній Розівці. Дівчина залишилася там через необхідність доглядати за старою бабусею. Іри звинувачують у підтримці та приховуванні українських військових", - повідомив журналіст.

За його інформацією, до цього загарбники розправилися з кількома бійцями Збройних сил України, які перебували на лікуванні в місцевому медзакладі.

"Поки її вивезли в Донецьк для проведення "слідчих дій". Маленьку дочку за кілька днів до цього дівчина встигла відправити до батьків у Запоріжжі", - підкреслив Носков.

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