У Запорізькій області окупанти викрадають представників місцевої влади та журналістів

У Запорізькій області російські окупанти викрадають мирних жителів, представників місцевої влади та журналістів. Сьогодні в полоні у загарбників залишається понад 60 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову.
За її словами, окупанти викрали 106 українців, включаючи 21 представника місцевої влади і двох журналістів. У полоні залишаються 63 людини, в тому числі 10 чиновників і один представник ЗМІ.
"Підставою для викрадень служить проукраїнська позиція і відмова співпрацювати з окупантами", - пояснила причину омбудсмен.
Денісова навела приклад викрадення в селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району 28-річного кримського татарина Асана Аблямітова. У його будинок увірвалися 8 російських солдатів і почали обшукувати приміщення. З'ясувавши, що молодої людини немає, вони зв'язалися з ним телефоном і погрожуючи вбити батьків примусили його повернутися додому.
Потім Аблямітова примусово відвезли в невідомому напрямку. Про молоду людину другий день немає ніякої інформації.
"У селі Верхній Токмак Запорізької області загарбники їздять по домівках і шукають учасників АТО (ООС) і зброю. Обшукують квартиру, б'ють людей, чоловіків викрадають і вивозять в невідомому напрямку. Жителям села загрожують розправою", - навела Денісова ще один приклад злочинів окупантів.
Нагадаємо, раніше омбудсмен повідомила про викрадення окупантами мирних українців на захоплених територіях. Людей переодягають у військову форму і потім видають за полонених.
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