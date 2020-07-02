Ремонт дороги Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк завершиться в липні

Фото: ремонт доріг (facebook.com)

Зараз ведуться роботи на трасах Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар і Н-26 Чугуїв - Мілове

У Луганській області підходять до завершення роботи по ремонту дороги Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк. Ремонт завершиться вже в цьому місяці.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував фото і відео ремонтних робіт, які нині ведуться в регіоні - зокрема, на трасах Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар і Н-26 Чугуїв - Мілове (ділянка Сватове – Містки).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв відремонтувати цю дорогу на відкритті реконструйованого моста через Сіверський Донець в Станиці Луганської в листопаді 2019 року.

Ремонт став частиною національної програми "Велике будівництво", згідно з якою протягом року збудують та відремонтують 6,5 тис. км доріг, сотні дитячих садків, шкіл і лікарень. Сьогодні дорожні роботи ведуться на 150 об'єктах у 22 областях України.

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Автор: РБК-Україна