У Запорізькій області автомобіль злетів у кювет, є жертва та постраждалі

У Запорізькій області іномарка злетіла в кювет на автодорозі Запоріжжя-Маріуполь. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Після з'їзду в кювет автомобіль Hyundai врізався в дерево. Рятувальникам довелося деблокувати 51-річну жінку з понівеченого автомобіля.

Також постраждали 31-річний чоловік, 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка. Всіх постраждалих госпіталізували.

Ще одна пасажирка автівки - 30-річна жінка, внаслідок аварії загинула. Водію медична допомога не знадобилася.

Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участі військової техніки.

Також РБК-Україна писало про зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою, в результаті якого загинули дві людини.

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