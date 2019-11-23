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У Запорізькій обл. затримали чоловіка за погрози підірвати поліцейський відділок

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 17:31
У Запорізькій обл. затримали чоловіка за погрози підірвати поліцейський відділок
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За фактом погроз розпочато кримінальну справу

У Запорізькій області встановили особу людини, яка повідомила про намір підірвати відділення поліції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відділ комунікації обласного управління Національної поліції.

Вказано, що у п'ятницю, 22 листопада, близько 16:10 у кол-центр Служби безпеки України зателефонував чоловік та погрожував підірвати приміщення Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. Ним виявився мешканець села Благовіщенка 1979 року народження.

"Працівники групи реагування патрульної поліції встановили місцезнаходження та доставили зловмисника до Більмацького відділення поліції. Правоохоронці вилучили мобільний телефон, з якого фігурант здійснив дзвінок", - вказано у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, за 10 місяців 2019 року надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на об'єктах ПАО "Укрзалізниця".

Як писало РБК-Україна, повідомлення про масове мінування у Харкові 18 листопада виявилося неправдивим. Так, фахівці обстежили всі зазначені заклади та прилеглу до них територію, евакуювали 827 осіб. Огляд тривав до 23:50. Ніяких вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

З початку року вокзали та поїзди "мінували" 150 разів Полiцiя посилить заходи безпеки пiд час акцiй 21-23 листопада
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