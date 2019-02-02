В Запорізькій обл. правоохоронці ліквідували нарколабораторію

Правоохоронці вилучили лабораторне обладнання та арсенал зброї

В Запорожской области работники Управления стратегических разработок полиции и следователи разоблачили злоумышленика, что занимался изготовлением синтетических наркотических средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что 1 февраля правоохранители провели обыски в доме и прилегающей территории жителя 1991 года поселка городского типа Балабино.

Во время обысков полицейские у подозреваемого обнаружили и изъяли лабораторное оборудование - стеклянные колбы, мензурки, бутылки, емкости с веществами, веса. Также были изъяты ноутбук, системный блок, денежные средства в сумме 2,5 тыс. гривен и 900 евро.

"Кроме того правоохранителями изъят арсенал оружия и боеприпасов, а именно: карабин АКМ, помповое ружье, пистолет ПМР калибра 9 мм, карабин Форт-205, 4 магазина к автоматической огнестрельного оружия, снаряженные 30 патронами каждый. Также изъято 6 дымовых шашек, около 200 патронов различных калибров, корпус гранаты Ф-1, 12 скоб до гранаты и 2 кольца" - сообщили в нацполіції.

Все изъятые вещи были отправлены до Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

В настоящее время продолжается расследование начато по признакам ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) УК.Также решается вопрос об открытии уголовных производств по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств) УК.

Фото: изъятые вещи при обыске (npu.gov.ua)

Напомним, в Кропивницкому полиция ликвидировала нарколабораторию. Во время обыска полиция изъяла психотропное вещество - метамфетамин, а также стеклянные колбы, принадлежности и другие ингредиенты, которые использовались для его изготовления. Кроме того, правоохранители нашли марихуану.