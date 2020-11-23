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На Запорізькій АЕС відновили роботу енергоблока

Автор: Андрій Козловський

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що на Запорізькій атомній електростанції після планового-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2. Це збільшить виробіток атомної електроенергії.

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Про це Юрій Бойко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Після проведення всіх етапів роботи, передбачених програмою дослідної експлуатації, було отримано дозвіл на початок пускових операцій на енергоблоці №2 ЗАЕС, відтак на Запорізькій атомній електростанції вже працює п'ять енергоблоків із шести", - написав він.

Бойко також зазначив, що саме електроенергія АЕС є основним джерелом для покриття витрат державних гарантій у сфері електроенергетики. Зокрема постачання електричної енергії населенню за низькими цінами.

Зазначимо, Запорізька АЕС є найбільшою в Європі атомною станцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у роботі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції стався збій. У зв'язку з подією тоді була створена комісія з розслідування причин збою.

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