На Запорізькій АЕС планують провокації: привезли журналістів і багато техніки

Повідомляється, що на території Запорізької АЕС заплановані зйомки працівників станції під дулами автоматів з розповідями про вдячність "визволителям".

І заспокійливі мантри про контроль з боку Росатому, готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України та інші фейки.

"Не вірте! Нагадаємо, що станом на 18: 00 на території ЗАЕС знаходиться близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка і не менше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок. Всі технічні рішення керівництво станції змусили погоджувати з представником окупантів", - сказано в повідомленні.

Зараз радіаційний фон на Запорізькій АЕС і у навколишніх територій в нормі, але в будь-який момент ситуація може помінятися в результаті порушення окупантами вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!