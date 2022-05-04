На Запорізькому напрямку ЗСУ за день знищили 23 одиниці техніки, 24 окупанти і 27 - поранили

Українські військові Сил оборони на Запорізькому напрямку за минулу добу завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
У бойовому зведенні захисників Запорізької області щодо стримування і відсічі російському вторгненню вказується, що за минулу добу, 3 травня, наші бійці знищили:
Також українські військові на Запорізькому напрямку пошкодили російську самохідну артилерійську установку Мста-С.
"Активно продовжує розвиватися Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що мобільні протитанкові групи Сил оборони ЗСУ забезпечили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей. На півдні України загальні ворожі втрати за добу склали 47 солдатів і 15 одиниць техніки.
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