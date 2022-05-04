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На Запорізькому напрямку ЗСУ за день знищили 23 одиниці техніки, 24 окупанти і 27 - поранили

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові Сил оборони на Запорізькому напрямку за минулу добу завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

У бойовому зведенні захисників Запорізької області щодо стримування і відсічі російському вторгненню вказується, що за минулу добу, 3 травня, наші бійці знищили:

  • 24 окупанти (ще 27 були поранені),
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук",
  • 4 реактивні системи залпового вогню "Град",
  • 1 танк,
  • 8 бойових броньованих машин,
  • 2 безпілотники типу "Орлан -10",
  • 2 одиниці 152-мм гаубиць Д-20,
  • 5 одиниць автомобільної техніки.

Також українські військові на Запорізькому напрямку пошкодили російську самохідну артилерійську установку Мста-С.

"Активно продовжує розвиватися Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мобільні протитанкові групи Сил оборони ЗСУ забезпечили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей. На півдні України загальні ворожі втрати за добу склали 47 солдатів і 15 одиниць техніки.

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