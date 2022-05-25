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Запорізький військовий госпіталь отримав від "Метінвест" ліків та обладнання на 8 млн

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Середа 25 травня 2022 15:44
Запорізький військовий госпіталь отримав від "Метінвест" ліків та обладнання на 8 млн Фото: Запорізький військовий госпіталь отримав від "Метінвест" ліків та обладнання на 8 млн (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Запорізький військовий госпіталь отримав хірургічне обладнання й ліки для комплектації операційного відділення на суму 8 млн гривень. Передала допомогу компанія "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Допомога включає два операційні столи, комплексні електрохірургічні системи з необхідними витратними матеріалами, пристрій для візуалізації вен і 1000 одиниць хірургічних аспіраторів. Для комплектування операційного відділення також передано приблизно 17 тисяч одиниць медикаментів.

"Поки наші лікарі цілодобово рятують життя українців в умовах війни, ми всіляко підтримуємо їх у тилу та забезпечуємо ліками й медичним обладнанням. Впевнений, що ця підтримка допоможе зберегти життя та здоров’я наших захисників і полегшити їх реабілітацію в майбутньому", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Додатково, в межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя", заснованого групою "Метінвест" спільно з ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова, госпіталь отримав приблизно 650 одиниць хірургічних витратних матеріалів та інструментів на суму понад 3 млн гривень. Загальна ж вартість хірургічних інструментів, медикаментів та обладнання, переданих бізнесами SCM Ріната Ахметова для потреб госпіталю з початку війни, складає майже 11 млн гривень.

Як відомо, компанія "Метінвест" допомагає військовим госпіталям та лікарням України з перших днів війни. Всього на закупівлю медикаментів і обладнання компанія направила майже 60 млн гривень. Також Метінвест закупив 25 тис аптечок та турнікетів для українських бійців, та продовжує постачати до лікарень медичний кисень: з початку року було надано майже 1000 тонн.

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Метинвест Гуманітарна допомога
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