Запорізька область вводить затяжну комендантську годину в окупованих районах

Повідомляється, що з урахуванням активних бойових дій і загрози для безпеки людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці вводиться кмендантська година з 22:00 11 червня до 05:00 13 червня 2022 року.

Така комендантська година вводиться на території наступних районів Запорізької області:

Василівського

Бердянського

Мелітопольського

Пологівського

Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.

"Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень", - додали в ОВВА.