Запорізька область вводить затяжну комендантську годину в окупованих районах

У чотирьох окупованих районах Запорізької області на найближчі вихідні запроваджується затяжна комендантська година.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
Повідомляється, що з урахуванням активних бойових дій і загрози для безпеки людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці вводиться кмендантська година з 22:00 11 червня до 05:00 13 червня 2022 року.
Така комендантська година вводиться на території наступних районів Запорізької області:
Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.
"Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень", - додали в ОВВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернігівська область скоротила час комендантської години, який тепер триває з 23:00 до 04:00.
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