RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запорізька область скорочує комендантську годину

Фото: у Запорізькій області скорочується комендантська година (t me UA_National_Police)
Автор: Юлія Бойко

З 13 червня 2022 року в Запорізькій області скорочується дія комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Старуха.

"Підписав наказ про зміну тривалості комендантської години. З сьогоднішнього дня вона буде починатися о 23:00 і триватиме до 05:00 ранку", - зазначив він.

Він також доручив міській владі Запоріжжя забезпечити сприятливі умови для роботи бізнесу, а також безперешкодної роботи громадського транспорту у вечірній час.

Зазначимо, до цього комендантська година в регіоні починалася о 22:00.

Нагадаємо, минулого тижня Запорізька область вводила затяжну комендантську годину в окупованих районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьКомендантська година