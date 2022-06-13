Запорізька область скорочує комендантську годину

"Підписав наказ про зміну тривалості комендантської години. З сьогоднішнього дня вона буде починатися о 23:00 і триватиме до 05:00 ранку", - зазначив він.

Він також доручив міській владі Запоріжжя забезпечити сприятливі умови для роботи бізнесу, а також безперешкодної роботи громадського транспорту у вечірній час.

Зазначимо, до цього комендантська година в регіоні починалася о 22:00.