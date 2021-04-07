RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Запорізька область може потрапити в "червону" зону

Автор: РБК-Україна

Епідемічна ситуація з коронавірусом в Запорізькій області складна. Тому регіон може потрапити в "червону" зону карантину.

Про це заявив міністр розвитку громад території України Олексій Чернишов, передає місцеве видання "061".

"Ситуація складна. Вранці розмовляв з головним санітарним лікарем України, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, показники вже такі, які будуть вести до введення "червоної" зони на рівні області. Сьогодні планується засідання державної комісії з ТЕБ та НС, яке буде присвячено саме цьому питанню ", - заявив міністр.

Міністр також зазначив, що в ході наради з головою ОДА і мерами міст обговорювалося питання посилення медичної системи в регіоні, а саме - відкриття додаткових ліжок, відкриття ліжок з киснем, проведення ПЛР тестів і нарощування кількості щеплень.

Крім того, міська комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити обмеження на території Запоріжжя.

Так, у місті запровадили обов'язковий масковий режим. Зокрема, захисні маски необхідно носити в медичних та освітніх установах, в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту, а також на територіях загального користування, де неможливо дотримуватися дистанції не менше одного метра.

Крім того, у Запоріжжі дозволили роботу автокінотеатрів і автоконцертів. Однак робота кінотеатрів і культурних установ залишається під забороною.

При цьому в місті дозволено проведення офіційних спортивних заходів і матчів ігрових видів спорту без глядачів.

Нагадаємо, раніше в Кабміні назвали два регіону, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Крім того, вчені з Національної академії наук вважають, що Україна виходить на плато захворюваності COVID в ході третьої хвилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Запорожская областьКарантинКоронавірус
Читайте також
Південна Корея призупиняє вакцинацію громадян молодше 60 років препаратом AstraZeneca
Уряд Німеччини виступив за запровадження жорсткішого локдауну
Прогноз погоди