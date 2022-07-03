RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запорізька область залишилась без газу, - ОВА

Фото: окупанти залишили Запорізьку область без газу (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти залишили мешканців Запорізької області без газопостачання. Ремонт наразі неможливий, бо військові РФ не погоджуються на введення режиму тиші для того, щоб ремонтники дісталися місць поривів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

За словами очільника ОВА Олександра Старуха, за останню добу відбулося 44 обстріли мирних населених пунктів. Найбільше постраждали Оріхів, Степногірськ та Кам’янське, а також два села, які входять у Пологівський та Василівський райони.

"Було зафіксовано 22 руйнування будинків та об’єктів інфраструктури. На жаль, зазнав ушкодження газогін і на днях повністю припиняється газопостачання до Василівського району та міста Мелітополь", - розповів він.

За даними Старуха, також газопостачання припиняється до міста Оріхова до того моменту, поки газогін не буде відновлено.

"Відповідно 109 населених пунктів по всій області на сьогодні без газу, а більша їх частина у Бердянському районі, який окупанти залишили без газу ще під час штурму Маріуполя", - зазначив очільник ОВА.

Крім цього, Старух нагадав, що 80 населених пунктів не мають електропостачання.

"Через регулярні обстріли та нахабну поведінку рашистів, ремонтні бригади не можуть потрапити до місця аварій для їх ліквідування. Для відновлення пошкоджених комунікацій потрібен режим тиші, але ворог не бажає його створювати", - додав він.

Нагадаємо, раніше і мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупований Мелітополь Запорізької області найближчими днями може залишитися без централізованого газопостачання. Пошкоджено магістральний газопровід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область