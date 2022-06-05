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Запорізька область окупована майже на 60%, - ОВА

Фото: начальник Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на червень 2022 року Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що начальник місцевої обласної адміністрації Олександр Старух доповів президенту Володимиру Зеленському, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, місцями тривають бої.

За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлено через бойові дії. Противник зруйнував 2701 об'єкт інфраструктури, з яких на сьогоднішній день відновлено майже 700.

Тим часом в обласному центрі створені гуманітарні хаби для прийому жителів тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають з Маріуполя", - додав Старух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії всіх окупованих регіонів України, в тому числі частини Запорізької області.

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Запорожская областьВійна Росії проти України