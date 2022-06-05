Запорізька область окупована майже на 60%, - ОВА

Повідомляється, що начальник місцевої обласної адміністрації Олександр Старух доповів президенту Володимиру Зеленському, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, місцями тривають бої.

За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлено через бойові дії. Противник зруйнував 2701 об'єкт інфраструктури, з яких на сьогоднішній день відновлено майже 700.

Тим часом в обласному центрі створені гуманітарні хаби для прийому жителів тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають з Маріуполя", - додав Старух.