На Рівненській АЕС відключили третій енергоблок

Ілюстративне фото (rnpp.rv.ua)

Третій енергоблок був відключений на плановий ремонт

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) вимкнула від мережі третій енергоблок через виведення у плановий ремонт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РАЕС.

На РАЕС повідомили, що блок був виключений у суботу, 25 травня, о 08:14 згідно з узгодженою заявкою через несправність у системі продувки першого контуру.

"Енергоблок зупинено з подальшим виведенням у середній планово-попереджувальний ремонт тривалістю 113 діб, до 14 вересня 2019 року", - повідомили на Рівненській АЕС.

Також вони повідомили, що станом на 08:30 25 травня у роботі знаходиться три енергоблоки із сумарним навантаженням у 1810 МВт, а за минулу добу енергоблоками станції було вироблено 66, 3 млн кВт на год електроенергії.

"Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм", - додали на АЕС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 квітня, після пожежі на Рівненській атомній електростанції (РАЕС) до мережі був підключений третій енергоблок. Енергоблок був увімкнений у мережу після з'ясування та усунення причин його відключення, яке сталося 29 квітня під час пожежі через пошкодження трансформатору.