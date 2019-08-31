"Запоріжгаз": через заморожені тарифи зарплати в компанії в 2 рази нижче середньої по області

Через заморожені тарифи зарплата фахівців "Запоріжгазу" в 2 рази менша від середньої по області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

Як повідомляється, зараз незаповненими залишається близько третини позицій в АТ "Запоріжгаз". За сім місяців 2019 року компанію покинуло 205 чоловік. Відтік кадрів пов`язують із низькою оплатою праці.

В компанії заявляють, що через зволікання НКРЕКП в питанні перегляду тарифу на доставку газу, зарплати співробітників заморожені на рівні 2016 року. За цей же час середня зарплата в області зросла більше ніж в два рази. Станом на 1 серпня середня зарплата в "Запоріжгазі" становить 7045 грн і залишається незмінною вже три рокі.

"Сьогодні нам особливо потрібні слюсарі, монтери, водії, електрогазозварники. Нестача останніх становить 45% від штатного розкладу", - говорить начальник управління персоналу Лариса Корчагіна.

Зазначається, що оплата праці в "Запоріжгазі" в декілька разів нижча, ніж в електроенергетиці, тарифи для якої також встановлює держрегулятор. В результаті такої дискримінації частина наших працівників перейшла на роботу в електроенергетичні компанії. Джерелом фінансування фонду оплати праці АТ "Запоріжгаз" є затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу. За підрахунками економістів, тариф "Запоріжгазу" необхідно збільшити у два рази, щоб покрити всі необхідні витрати.