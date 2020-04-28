"Запоріжгаз Збут": учасники акції "Твоя енергонезалежність" отримають залишок коштів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Кошти можуть бути використані або для оплати поточного споживання, або бути перераховані на банківський рахунок

"Запоріжгаз Збут" розпочав повертати залишки невикористаних коштів всім учасникам акції "Твоя енергонезалежність", яка тривала з жовтня 2019 по березень 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Починаючи з 20 квітня в Особистому кабінеті на вебсайті 104.ua буде доступний функціонал, який дозволить направити ці кошти на оплату поточного споживання.

"Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електрону адресу компанії contact@zpgaszbut.104.ua заяву встановленого зразка або залишити підписану заяву у спеціальній скриньці, яка установлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу як отримаємо вашу письмову заяву", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що перевірити стан особового рахунку можна в будь-який момент на вебсайті 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (061) 228-74-04.

"Ми вдячні всім, хто взяв участь в акції і проінвестував свої кошти у створення власного запасу газу на опалюваний сезон 2019-2020 року. Це був важливий досвід і для нас, і для вас як споживачів, оскільки він дозволив вам бути впевненими в наявності газу і збереженні сталої ціни на нього протягом опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.