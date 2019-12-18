"Запоріжгаз Збут": 74 тис. споживачів отримують пільги у грошовій формі

З жовтня 2019 року для майже 74 тис. споживачів газу Запорізької області монетизовані пільги. Тепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії. Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгаз Збуту".

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг надходять споживачам двома способами: готівкою на руки, або за безготівковим розрахунком на рахунки в "Ощадбанку".

"Частину клієнтів, які до 15 жовтня подали відповідні заяви до органів соціального захисту населення, отримують кошти монетизованих пільг на руки готівкою. Вони повинні сплатити 100% суми, зазначеної в рахунку, самостійно. Для цього споживач може вибрати будь-який банк, відділення пошти або платіжну систему", - говорить директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Витютин

Інші пільговики, яких у Запорізькій області 64 тис., отримують кошти монетизованої пільги безготівково на рахунки в "Ощадбанку". Вони, як і раніше, платять частину платежу, а суму пільги постачальнику газу за них перерахує "Ощадбанк". Про платіж банк інформує споживача sms-повідомленням. Комісію за проведення такої операції "Ощадбанк" не утримує.

"З питань надання та розрахунку пільг споживачі газу можуть звертатися в органи соціального захисту на місцях - УПСЗН. За своєчасне перерахування коштів монетизованої допомоги відповідає АТ "Ощадбанк". Щоб уникнути непорозумінь споживачі газу можуть контролювати стан свого особового рахунку, нарахування і платежі онлайн - у "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua", - йдеться в повідомленні прес-служби.