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"Запоріжгаз" провів контрольну фіксацію показань лічильників у 30 тисяч клієнтів

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Запоріжжя, Четвер 17 червня 2021 15:45
"Запоріжгаз" провів контрольну фіксацію показань лічильників у 30 тисяч клієнтів Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Запоріжгаз" проводить контрольну звірку показань вузлів обліку газу, використовуючи мобільний додаток "104.ua Контролери". Підприємство почало інвентаризацію показників лічильників у побутових споживачів місяць тому. Станом на 1 червня, контролери обробили показання вузлів обліку газу у 30 тисяч клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"Інвентаризація показань лічильників проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показники обліку газу відповідно до нарахувань. Неточності могли виникнути через несвоєчасно передані дані споживачами", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що контрольна фотофіксація дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей, дані в онлайн режимі оновлюються в особовому рахунку клієнта.

"Додаток "104.ua Контролери" дозволяє спростити процес контрольної звірки і уникнути будь-яких неточностей. У додатку контролер фіксує не тільки показання приладу обліку, але і його технічний стан. Дані автоматично передаються в систему. Звірка займає всього кілька хвилин", - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Запоріжгаз" Вікторія Маковська.

За словами прес-служби, всі контролери перед початком робочого дня проходять температурний скринінг і медичний огляд. Компанія забезпечила співробітників необхідними засобами індивідуального захисту, тому візит контролера АТ "Запоріжгаз" є абсолютно безпечним для споживача.

"Впровадження програми "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків", - йдеться в повідомленні.

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