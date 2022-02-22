"Запоріжгаз" у 2021 році сплатив більше 200 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

У компанії зазначили, що АТ "Запоріжгаз" входить до числа найбільших платників податків регіону. З загальної суми сплачених податків 65 млн гривень надійшло до місцевих бюджетів, що "сприятиме розвитку громад".

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області, – зазначив голова правління АТ "Запоріжгаз" Олег Мізік. Цього року у партнерстві з місцевими громадами ми реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку".

Також у компанії зазначили, що в цьому році АТ "Запоріжгаз" затвердило свою ESG-стратегію.

"Це напрямок сталого розвитку компанії. Для Запорізького регіону питання екології одне з пріоритетних, то ж в цьому році компанія планує висадити понад 1 000 дерев в місцевих парках та скверах. Також запровадити сортування сміття у всіх відділеннях "Запоріжгазу", - йдеться у повідомленні.